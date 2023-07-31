Alzheimer aşısının ilk deney sonuçları açıklandı
Japon bilim insanları, Alzheimer hastalığının etkilerini azaltmak için geliştirdikleri aşının ilk deney sonuçlarını paylaştı. Aşının Alzheimer sürecinde beyinde oluşan iltihapları azaltığı ve davranışlarda iyileşmeye yardımcı olduğu görüldü.
Amerika Kalp Derneği'nin 2023 Temel Kalp Damar Bilimleri Konferansı'na Tokyo'daki Juntendo Üniversitesinden katılan araştırmacılar, Alzheimer hastalığının seyrini değiştirebileceği düşünülen aşıya ilişkin çalışmalarını sundu.