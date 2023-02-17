Anne adaylarına uyarı: Hamilelik öncesinde alkol tüketimi bebeklerin yüzünün değişmesine neden oluyor

Araştırmanın ilk yazarı ve bir doktora öğrencisi olan Xianjing Liu ise "Dokuz yaşındaki çocuklarda doğum öncesi alkol maruziyeti ile yüz şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulduk. Anneler ne kadar çok alkol alırlarsa, çocukların yüzündeki değişiklikler o kadar arttı.” dedi.

Öte yandan çalışma, anne karnında alkole maruz kalan çocukların burun ucunun kalkık, burnunun kısalmış, çenesinin kalkık ve alt göz kapağı ile ilgili bölgelerin içe dönük olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.