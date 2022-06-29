Araştırma: Avrupa’daki kanserin yüzde 10’u kirlilikten kaynaklanıyor

Söz konusu AÇA araştırması kanser ve çevre arasındaki bağlantıları ilk kez tespit ederken, “Kanseri yenmek - Avrupa'nın çevresinin rolü' adlı raporda Avrupa’da her yıl 1,3 milyon ölüme neden olan kanserin, toplum üzerinde büyük bir zarara yol açtığının altı çizildi.

Çalışmada kirliliğin ekonomik maliyetine de değinilirken, 2018'de yaklaşık 178 milyar Euro olduğu tahmin edildi.