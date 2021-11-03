Araştırma: Yeni kan testi 50'den fazla kanser türünü tespit edebilir

‘BU, EZBER BOZAN BİR ŞEY’

Araştırmayı gerçekleştiren diğer isimlerden Dr. Greg Plotnikoff, "2021 yılında bu, yapabildiğimiz her şeyin çok ötesinde. Bu, ezber bozan bir şey" derken, “Erken yakalanan kanserlerin daha tedavi edilebilir aşamalarda olduğunu söyleyerek, risk faktörleri olan hastalar için testi kullanılabilir” diye konuştu.