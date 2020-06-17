AstraZeneca CEO’su: Oxford’un aşısı corona virüse karşı en az bir yıl koruyacak

MİLYONLARCA DOZ DAĞITILACAK

Oxford Ünviersitesi tarafından aşı denemelerinin Ağustos’ta tamamlanacağı öngörülüyor. Bu kapsamda üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca milyonlarca doz aşının küresel çapta dağıtımını yapacak. Cambridge merkezli firma, Cumartesi günü 400 milyon doz aşının Almanya, Fransa ve Hollanda’ya dağıtımı için anlaştı. Öte yandan, aşının ilk 100 milyon dozunun öncelikle olarak üretici İngiltere’de, 400 milyon dozunun ise ABD’de dağıtımı geçen ay kararlaştırılmıştı.