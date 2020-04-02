Avustralyalı bilim insanları potansiyel aşı testlerine başladı

ntv.com.tr 02.04.2020 - 14:24 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 14:25
Avustralya’daki bilim insanları laboratuvar çalışmalarında kilometre taşı olacak iki potansiyel corona virüs aşısını test etmeye başladılar.
BBC’de yer alan habere göre Oxford Üniversitesi ve ABD’li Inovio Pharmaceutical tarafından yapılan aşılar Dünya Sağlık Örgütü tarafından hayvan testleri için onaylandı.
Avustralya Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü (CSIRO) testlerinin, bir hayvan modeli kullanan aşı testlerinin ilk kapsamlı ön çalışması olacağını belirtti.
Araştırmacılar, bu aşamaya yol açan küresel iş birliğinin hızının ve seviyesinin benzeri görülmediğini söyledi.
CSIRO’dan Doktor Rob Grenfell, gazetecilere verdiği demeçte “normalde bu noktaya gelmek yaklaşık bir ila iki yıl sürüyor, aslında biz de bunu birkaç ay kısalttık” dedi.
Covid-19 hastalığına neden olan Sars-CoV-2 virüsü için dünyada gelişme aşamasında en az 20 aşı var. CSIRO bu araştırmanın çoğunu denetleyen küresel bir şirketler birliği tarafından seçilen iki seçeneği test ediyor.
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen seçenek bir vektör aşı. Corona virüs proteinlerini bağışıklık sistemine sokmak ve bir tepki oluşturmak için ‘kusurlu’ bir virüs kullanıyor. Testin yapıldığı Victoria’daki Avustralya Hayvan Sağlığı Laboratuvarı direktörü Profesör Trevor Drew, “ama virüsleri çoğaltamıyorlar, bu nedenle bu aşıdan dolayı hastalanma olasılığı yok” dedi.
Profesör Trevor Drew, Inivio’dan gelen diğer ‘aşıyı oldukça farklı ama yine de heyecan verici’ olarak nitelendirdi. Aşı, corona virüsün belirli proteinlerini bağışıklık sistemine kodlamak ve vücudun hücrelerini bağışıklık sistemi onlara tepki vermeden önce bu proteinleri üretmesini sağlamak için tasarlandı.
Profesör Drew, “Buna çok yönlü bir yaklaşım benimsemek, çok önemli. Bize en iyi başarı şansını veriyor” dedi.
Bilim insanları, hayvan testlerinden elde edilen ilk sonuçların haziran ayı başlarında ortaya çıkabileceğini söyledi. Başarılı olursa, aşılar daha sonra başka bir yerde yapılacak klinik çalışmalara taşınabilir.
Bu noktada, ilacı genel pazara sokma yarışı hızlandırılabilir ancak uzmanlar düzenleyici testler ve standartları karşılamak için hala en az 18 aylık bir zaman çizelgesi içereceği konusunda uyarıyorlar.
Bu sürecin tamamlanması için örneğin Oxford Üniversitesi aşısının, ABD düzenlemelerine uymak için ayrı bir laboratuvar tarafından da hayvanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Dünya üzerinde 47,256 kişi corona virüsü yüzünden hayatını kaybederken 194,311 kişi tedavi edildi.