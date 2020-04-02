Avustralyalı bilim insanları potansiyel aşı testlerine başladı

Profesör Trevor Drew, Inivio’dan gelen diğer ‘aşıyı oldukça farklı ama yine de heyecan verici’ olarak nitelendirdi. Aşı, corona virüsün belirli proteinlerini bağışıklık sistemine kodlamak ve vücudun hücrelerini bağışıklık sistemi onlara tepki vermeden önce bu proteinleri üretmesini sağlamak için tasarlandı.

Profesör Drew, “Buna çok yönlü bir yaklaşım benimsemek, çok önemli. Bize en iyi başarı şansını veriyor” dedi.