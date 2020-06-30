B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

Bağışıklık sistemini güçlendiren, sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasında görev yapan B!2 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 vitaminin faydaları nelerdir? B12 eksikliği nasıl fark edilir? İşte B12 vitamini hakkında bilinmesi gerekenler...

ntv.com.tr 30.06.2020 - 11:16

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 1

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini suda çözünebilen ve vücutta az da olsa depolanabilen bir vitamin çeşididir.

Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.

Depolanma miktarı düşük bir vitamin olduğu için günlük alınması gereken B12 miktarı hayvansal kaynalık gıdalardan alınabilir.

B12 içeren besinlerin çok fazla pişirilmemesi tavsiye edilir. Besinlerin fazla pişmesi B12 vitamininin kaybına yola açabilmektedir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 2

B12 VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Vücut sağlığı için önemli bir vitamin olan B12'nin birçok faydası bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

B12, kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görev alıyor.

Sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasına yardımcı oluyor.

Hafızayı güçlendiriyor.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 3

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER 

B12 vitamini hayvansal temelli gıdalarda bulunuyor.

B12 BULUNAN BESİNLER

  • Kırmızı et
  • Tavuk
  • Balık
  • Karaciğer sakatatı
  • Böbrek sakatatı
  • Çeşitli deniz ürünleri (karides, midye)
  • Süt
  • Yoğurt
  • Yumurta
  • Peynir
B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 4

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.

B12 eksikliğinde ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi ve zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar gözlenir.

Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıklar gözlenebilir. Yaş ile B12 emiliminde ve vücut tarafında depolanmasında azalmalar gözlenir. 65 yaş üstü bireylerde B12 eksikliği depresyon oluşumunda etkili rol oynar.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 5

B12 DEĞERİ KAÇ OLMALI?

İnsan vücudunun B12 ihtiyacı günlük 2-3 mcg’dir.

B12 vitamininin miktarının yapılan kan testlerinde 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması beklenmektedir.

200 pg/mL altındaki B12 vitamini düşük kabul edilmektedir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 6

B12 EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bağırsaklardaki emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumunda iğne ya da B12 hapları ile vitamin B12 takviyesi yapılmaktadır.1

Doktorunuzun yazacağı1000 mcg ya da 500 mcg tabletler şeklinde üretilen B12 hapları günlük B12 gereksinimini fazlasıyla karşılar. 

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır? - 7

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER