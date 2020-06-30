B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği nasıl anlaşılır?

ntv.com.tr 30.06.2020 - 11:16
B12 vitamini suda çözünebilen ve vücutta az da olsa depolanabilen bir vitamin çeşididir.
Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.
Depolanma miktarı düşük bir vitamin olduğu için günlük alınması gereken B12 miktarı hayvansal kaynalık gıdalardan alınabilir.
B12 içeren besinlerin çok fazla pişirilmemesi tavsiye edilir. Besinlerin fazla pişmesi B12 vitamininin kaybına yola açabilmektedir.
Vücut sağlığı için önemli bir vitamin olan B12'nin birçok faydası bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
B12, kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında görev alıyor.
Sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasına yardımcı oluyor.
Hafızayı güçlendiriyor.
B12 vitamini hayvansal temelli gıdalarda bulunuyor.
B12 BULUNAN BESİNLER
B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.
B12 eksikliğinde ayaklarda, bacaklarda, kollarda ve ellerde karıncalanma ve uyuşma hissi ve zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar gözlenir.
Özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık gibi rahatsızlıklar gözlenebilir. Yaş ile B12 emiliminde ve vücut tarafında depolanmasında azalmalar gözlenir. 65 yaş üstü bireylerde B12 eksikliği depresyon oluşumunda etkili rol oynar.
İnsan vücudunun B12 ihtiyacı günlük 2-3 mcg’dir.
B12 vitamininin miktarının yapılan kan testlerinde 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması beklenmektedir.
200 pg/mL altındaki B12 vitamini düşük kabul edilmektedir.
Bağırsaklardaki emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumunda iğne ya da B12 hapları ile vitamin B12 takviyesi yapılmaktadır.1
Doktorunuzun yazacağı1000 mcg ya da 500 mcg tabletler şeklinde üretilen B12 hapları günlük B12 gereksinimini fazlasıyla karşılar.