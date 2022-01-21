Bağışıklığı güçlendirici yiyecekler: Dolabınızdan eksik etmeyin

ZENCEFİL

İltihap önleyici bir yapıya sahip olduğu için vücudumuz üzerinde çok önemli bir etkisi olan zencefil aynı zamanda doğal bir ağrı kesicidir.

Kullanımına dikkat edilmesi gereken de bir ürün olan zencefil yüksek dozda tüketilmesi durumunda mide ekşimesi, kalp ritim bozukluğu ve deri dökülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.