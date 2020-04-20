Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz."

"Ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracıyla en modern ambulans filolarından birine sahibiz."

"Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır."

"Corona virüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız."