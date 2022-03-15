Beyin sağlığı için en faydalı besinler nelerdir? Harvard’lı beslenme uzmanı açıkladı

FERMENTE GIDALAR

Fermente gıdaların, süt, sebze veya diğer ham maddeleri maya ve bakteri gibi mikroorganizmalarla birleştirerek yapıldığını belirten Naidoo, bunların sağlıklı bağırsak fonksiyonunu artırabilen ve kaygıyı azaltabilen canlı bakteri kaynakları olduğunu vurguladı.

Fermente gıdaların beyni koruyabileceğine, hafızayı iyileştirebileceğine ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğine dair birçok araştırma olduğunu söyleyen Harvard Tıp Okulu'nda beslenme psikiyatristi, probiyotik açısından zengin yoğurtun güçlü bir parçası olabileceğini belirtti.