Beyin sisi: Travma, belirsizlik ve karantina zihnimizi nasıl etkiledi?

ntv.com.tr 15.04.2021 - 06:46
Dünya, pandeminin ikinci yılında artan karantinalarla mücadele ederken, gittikçe artan sayıda insan kendilerini dalgın ve unutkan bir ruh haline sokan bir beyin sisi salgınına yakalandığını belirtiyor.
Uzmanlar, “odaklanamama, uyku güçlüğü, olumsuzluk duyguları ve karamsar düşüncelerin eşlik ettiği beyin sisini, pek çok faktörün etkili olduğu şemsiye bir terim olarak nitelendiriyor.
ABD’de yer alan Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde nöroloji profesörü olan Dr. Borna Bonakdarpour, tüm bu hisler beyni, özellikle de hafızaya, hatırlamaya ve ilgiye katkıda bulunan frontal ağı yorabileceğine dikkat çekerek, “Karantina ve sosyal mesafe gibi güvenlik önlemleriyle fiziksel uyarımı ortadan kaldırmak, bazı zihinsel uyarılmaları da ortadan kaldırır. Bu faktörler beynimizin nasıl çalıştığını yani düşünme şeklimizi etkileyebilir. Dışarı çıkmıyoruz. Yeterince ışık almıyoruz. Günlük hayatımız ve çevremiz değişti. Örneğin, pek çok insan evlden çalışıyor. Bazı insanlar için etrafta çocuklarının bulunması özellikle dikkat dağıtıcı bir faktör” ifadelerini kullandı.
UC Berkeley'de doktora yapan bir çevrebilimci olan Tyus Williams ise beyin sisinin kendisi için net düşünmeyi zorlaştırdığını söyledi. Williams, "Günlük aktivitelerimde performansımda kademeli bir gecikme var ve bunu fiziksel olarak hissediyorum ve bilişsel olarak fark edebiliyorum. Bir şeyler ters gidiyor”.
Sosyal medyadaki çoğu kişi de Williams ile benzer şekilde hissettiğini bildirdi.
3. Daha sık müzik dinlemek.
Bonakdarpour, "Müzik, aşina olduğumuz yüzleri ve hatıraları geri getirirek beyni canlandırır. Yani aslında yalnız olmadığınızı hissini yaratarak, bir sosyalleşme duygusu yaratır “dedi.