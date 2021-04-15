Beyin sisi: Travma, belirsizlik ve karantina zihnimizi nasıl etkiledi?

FİZİKSEL UYARANLARIN ORTADAN KALKMASI BEYNİN İŞLEYİŞİNDE DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLUYOR

ABD’de yer alan Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde nöroloji profesörü olan Dr. Borna Bonakdarpour, tüm bu hisler beyni, özellikle de hafızaya, hatırlamaya ve ilgiye katkıda bulunan frontal ağı yorabileceğine dikkat çekerek, “Karantina ve sosyal mesafe gibi güvenlik önlemleriyle fiziksel uyarımı ortadan kaldırmak, bazı zihinsel uyarılmaları da ortadan kaldırır. Bu faktörler beynimizin nasıl çalıştığını yani düşünme şeklimizi etkileyebilir. Dışarı çıkmıyoruz. Yeterince ışık almıyoruz. Günlük hayatımız ve çevremiz değişti. Örneğin, pek çok insan evlden çalışıyor. Bazı insanlar için etrafta çocuklarının bulunması özellikle dikkat dağıtıcı bir faktör” ifadelerini kullandı.