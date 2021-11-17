Bilim dünyasını şoke eden olay: AIDS hastası kadın hiçbir tedavi görmeden iyileşti

Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) bildirdiğine göre, dünya genelinde şu anda 38 milyon AIDS hastası bulunuyor. Türkiye’de ise yaklaşık 25 bin HIV tanısı alan hasta bulunuyor. Her yıl ortalama bir buçuk milyon kişi AIDS’e yakalanırken, yaklaşık bir milyon kişi bu nedenle ölüyor.