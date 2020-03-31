Bilim insanları: 14 günlük karantina corona virüsün tedavisi için yeterli değil

Makalenin yazarlarında Yale Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi yardımcısı Lok, kuluçka döneminin bir hasta dışında hepsinde beş gün olduğunu ve hastaların ortalama sekiz gün boyunca semptomları olduğunu belirti. Diğer taraftan, söz konusu vakaların belirtilerin kaybolmasının ardından bir ile sekiz gün boyunca bulaşıcı kaldığını açıkladı.