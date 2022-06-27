Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Covid-19 aşıları, kullanılmalarının ilk yılında neredeyse 20 milyon hayat kurtardı. Bilim insanları, bu süreç içerisinde her ülkenin nüfusunun yüzde 40'ını aşılanmış olsaydı, 600 bin ölümün daha engellenebileceğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:24

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 1

Pfizer/BionTech’in aşıyı hızlı bir şekilde keşfetmesi ve daha sonra AstraZeneca, Moderna ve diğerleri tarafından yapılan aşıların piyasaya sürülmesi, pandemiden çıkışın yolunu açtı.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 2

Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, aşıların  ilk 12 ayda 185 ülkede 19,8 milyon hayat kurtardığını öne sürdü.

İngiliz Maggie Keenan, 8 Aralık 2020'de dünyada onaylı bir Covid-19 aşısını yaptıran ilk insan olmuştu. 

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 3

insanları, corona virüs aşılarının zengin ülkelerde 12,2 milyon ölümün önlediğini söyledi.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 4

YOKSUL ÜLKELERDE 7,5 MİLYON ÖLÜM ÖNLENDİ

Daha yoksul ülkelere aşı sağlamak için tasarlanan Covid-19 Aşı Erişim girişimi (Covax) kapsamındaki ülkelerde ise  7,5 milyon hayatın daha kurtarıldığını aktardı.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 5

600 BİN ÖLÜM DAHA ENGELLENEBİLİRDİ

Bununla birlikte akademisyenler, 2021'in sonuna kadar her ülkedeki nüfusun yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşmış olsaydı, 600 bin ölümün daha önlenebileceğini de buldu.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 6

Araştırmacılar, önlenebilir Covid-19 ölümlerin çoğunun Afrika’da meydana geldiğini sözlerine ekledi. Şimdiye kadar dünya nüfusunun sadece yüzde 60'ı bir Covid-19 aşısının iki dozunu da aldı.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 7

Diğer taraftan uzmanlar,  kurtarılan hayatların 15,5 milyonunun Covid-19’un şiddetli semptomlarına karşı koruma sağlayan aşıların bir sonucu olduğunu açıkladı. Bilim insanları, diğer bir 4,3 milyon ölümün ise bulaşmayı azaltmaya ve sağlık sistemlerinin aşırı yüklenmesini durdurmaya yardımcı olan Covid-19  aşıları tarafından dolaylı olarak durdurulduğunu aktardı.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 8

The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayımlanan çalışmanın lideri olan Dr. Oliver Watson "Covid-19  aşısı, pandeminin seyrini önemli ölçüde değiştirdi ve dünya çapında on milyonlarca hayat kurtardı. Ancak, düşük gelirli ülkelerdeki yetersiz erişim, etkiyi sınırladı” diye konuştu.

Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı - 9

Öte yandan, Worldomemeters’ın verilerine göre şimdiye kadar dünyada 549 milyon 60 bin 57 Covid-19 vakası kaydedildi ve 6 milyon 351 bin 17 kişi hayatını kaybetti. 

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER