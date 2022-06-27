Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:24
Pfizer/BionTech’in aşıyı hızlı bir şekilde keşfetmesi ve daha sonra AstraZeneca, Moderna ve diğerleri tarafından yapılan aşıların piyasaya sürülmesi, pandemiden çıkışın yolunu açtı.
Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, aşıların ilk 12 ayda 185 ülkede 19,8 milyon hayat kurtardığını öne sürdü.
İngiliz Maggie Keenan, 8 Aralık 2020'de dünyada onaylı bir Covid-19 aşısını yaptıran ilk insan olmuştu.
Bilim insanları, corona virüs aşılarının zengin ülkelerde 12,2 milyon ölümün önlediğini söyledi.
Daha yoksul ülkelere aşı sağlamak için tasarlanan Covid-19 Aşı Erişim girişimi (Covax) kapsamındaki ülkelerde ise 7,5 milyon hayatın daha kurtarıldığını aktardı.
Bununla birlikte akademisyenler, 2021'in sonuna kadar her ülkedeki nüfusun yüzde 40'ını aşılama hedefine ulaşmış olsaydı, 600 bin ölümün daha önlenebileceğini de buldu.
Araştırmacılar, önlenebilir Covid-19 ölümlerin çoğunun Afrika’da meydana geldiğini sözlerine ekledi. Şimdiye kadar dünya nüfusunun sadece yüzde 60'ı bir Covid-19 aşısının iki dozunu da aldı.
Diğer taraftan uzmanlar, kurtarılan hayatların 15,5 milyonunun Covid-19’un şiddetli semptomlarına karşı koruma sağlayan aşıların bir sonucu olduğunu açıkladı. Bilim insanları, diğer bir 4,3 milyon ölümün ise bulaşmayı azaltmaya ve sağlık sistemlerinin aşırı yüklenmesini durdurmaya yardımcı olan Covid-19 aşıları tarafından dolaylı olarak durdurulduğunu aktardı.
The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayımlanan çalışmanın lideri olan Dr. Oliver Watson "Covid-19 aşısı, pandeminin seyrini önemli ölçüde değiştirdi ve dünya çapında on milyonlarca hayat kurtardı. Ancak, düşük gelirli ülkelerdeki yetersiz erişim, etkiyi sınırladı” diye konuştu.
Öte yandan, Worldomemeters’ın verilerine göre şimdiye kadar dünyada 549 milyon 60 bin 57 Covid-19 vakası kaydedildi ve 6 milyon 351 bin 17 kişi hayatını kaybetti.