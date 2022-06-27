Corona virüs aşıları, piyasaya sürüldükleri ilk yıl 20 milyon hayatı kurtardı

Diğer taraftan uzmanlar, kurtarılan hayatların 15,5 milyonunun Covid-19’un şiddetli semptomlarına karşı koruma sağlayan aşıların bir sonucu olduğunu açıkladı. Bilim insanları, diğer bir 4,3 milyon ölümün ise bulaşmayı azaltmaya ve sağlık sistemlerinin aşırı yüklenmesini durdurmaya yardımcı olan Covid-19 aşıları tarafından dolaylı olarak durdurulduğunu aktardı.