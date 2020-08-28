Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir

Hindistanlı bilim insanları, B12 vitaminin yeni tip corona virüsün (Covid-19) çoğalmasını sağlayan proteini durdurarak, Covid-19’u etkisiz hale getirebileceğini açıkladı.

ntv.com.tr 28.08.2020 - 15:05

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 1

VİRÜSÜN VİRAL YÜKÜNÜ VE ŞİDDETİNİ AZALTIYOR

Hindistan’da yer alan Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölgesel Biyoteknoloji Merkezi'nden bilim insanları, B12 vitamininin yeni tip corona virüsün viral yükünü ve şiddetini azalttığını açıkladı.

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 2

Çalışma kapsamında bilgisayar simülasyonlarını kullanan  araştırmacılar, B12 vitaminin SARS-Cov-2 (yeni tip corona virüs) genomunda patojenin kopyalanmasından sorumlu özel bir enzimi durduğunu keşfetti.

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 3

Yeni tip corona virüsün genomu, virüsün kopyalanmasından  sorumlu olan nsp12 adlı bir protein içeriyor. Araştırmacılar bu kapsamda doğal gıdalar ve ilaçlarda yer alan  hangi moleküllerin nsp12 aktivitesini engelleyebileceğini belirledi. 

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 4

CORONA VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ÖNLEDİ

Yapılan analizler sonucunda B12 vitaminin bir formu olan metilkobalaminin virüs hücrelerinin çoğalmasını önleyebildiği görüldü.

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 5

Çalışmanın yazarları, "Metilkobalamin,, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastanede acil bakım sağlamak için tıbbi personel, yaşlılar veya altta yatan tıbbi sorunları olanlar için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 6

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Öte yandan, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Biyofizik Bölümü ve Canlı Sistemler Fiziği Bölümü doçenti Oleg Batishchev, Hintli meslektaşlarının çalışmasının bilgisayarlı modellemeye dayalı ön bir çalışma olduğunu aktarak, bulguların daha fazla araştırmayla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Rusya Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi Sergei Netesov ise , hipotezi hayvanlar üzerinde test etmeyi ve ardından gönüllüler üzerinde test edilmesini önerdi.

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 7

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini suda çözünebilen ve vücutta az da olsa depolanabilen bir vitamin çeşididir.Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.

Depolanma miktarı düşük bir vitamin olduğu için günlük alınması gereken B12 miktarı hayvansal kaynalık gıdalardan alınabilir. B12 içeren besinlerin çok fazla pişirilmemesi tavsiye edilir. Besinlerin fazla pişmesi B12 vitamininin kaybına yola açabilmektedir.

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 8

B12 VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

B12 vitamini foğal olarak kırmızı et, tavuk, balık, çeşitli deniz ürünleri (karides, midye), süt, yoğurt, yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdalarda bulunuyor. 

Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir - 9
Hayvansal gıda tüketmeyen veganlar ise B12 viyaminin bazı algler ve bakteriyel faaliyetlere maruz kalmış veya toprak ya da böcek bulaşmış bitkilerden üretilen besinlerle ya da takviye ilaçlar aracılığıyla alabiliyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER