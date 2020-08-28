Bilim insanları: B12 vitamini corona virüsün vücutta çoğalmasını engelleyebilir

ntv.com.tr 28.08.2020 - 15:05
Hindistan’da yer alan Manipal Yüksek Öğretim Akademisi ve Bölgesel Biyoteknoloji Merkezi'nden bilim insanları, B12 vitamininin yeni tip corona virüsün viral yükünü ve şiddetini azalttığını açıkladı.
Çalışma kapsamında bilgisayar simülasyonlarını kullanan araştırmacılar, B12 vitaminin SARS-Cov-2 (yeni tip corona virüs) genomunda patojenin kopyalanmasından sorumlu özel bir enzimi durduğunu keşfetti.
Yeni tip corona virüsün genomu, virüsün kopyalanmasından sorumlu olan nsp12 adlı bir protein içeriyor. Araştırmacılar bu kapsamda doğal gıdalar ve ilaçlarda yer alan hangi moleküllerin nsp12 aktivitesini engelleyebileceğini belirledi.
Yapılan analizler sonucunda B12 vitaminin bir formu olan metilkobalaminin virüs hücrelerinin çoğalmasını önleyebildiği görüldü.
Çalışmanın yazarları, "Metilkobalamin,, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastanede acil bakım sağlamak için tıbbi personel, yaşlılar veya altta yatan tıbbi sorunları olanlar için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Biyofizik Bölümü ve Canlı Sistemler Fiziği Bölümü doçenti Oleg Batishchev, Hintli meslektaşlarının çalışmasının bilgisayarlı modellemeye dayalı ön bir çalışma olduğunu aktarak, bulguların daha fazla araştırmayla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Rusya Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi Sergei Netesov ise , hipotezi hayvanlar üzerinde test etmeyi ve ardından gönüllüler üzerinde test edilmesini önerdi.
B12 vitamini suda çözünebilen ve vücutta az da olsa depolanabilen bir vitamin çeşididir.Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.
Depolanma miktarı düşük bir vitamin olduğu için günlük alınması gereken B12 miktarı hayvansal kaynalık gıdalardan alınabilir. B12 içeren besinlerin çok fazla pişirilmemesi tavsiye edilir. Besinlerin fazla pişmesi B12 vitamininin kaybına yola açabilmektedir.
B12 vitamini foğal olarak kırmızı et, tavuk, balık, çeşitli deniz ürünleri (karides, midye), süt, yoğurt, yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdalarda bulunuyor.