Bilim insanları, iyimser insanların daha uzun yaşadığını açıkladı: Peki, daha neşeli olmak mümkün mü?

Yeni araştırmalara göre, dünyaya pembe bir gözlükle bakan insanlar, başa çıkmaları gereken daha az stresli olaya sahip oldukları için daha sağlıklı ve daha uzun yaşama eğilimindeler.

Bilim insanları, iyimserlerin stresli durumlara karamsarlarla aynı şekilde tepki verdiklerini, ancak bu olaylardan daha kolay kurtulduklarını buldular.