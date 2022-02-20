Bilim insanları uyardı: BA.2, Omicron'dan daha ciddi hastalığa neden oluyor

BURUN HÜCRELERİNDE DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Bununla birlikte, East Anglia Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Paul Hunter, araştırmanın BA.2'nin burun hücrelerinde BA.1'den daha hızlı çoğaldığını gösterdiğini ve bunun da enfekte kişiler daha fazla virüs partikülü saçabileceği için artan bulaşmayı açıklayabileceğini söyledi.

Hunter, ayrıca çalışmanın BA.2'nin Omicron’un orjinal versiyonuna göre daha ölümcül olabileceğini gösterdiği sözlerine ekledi.