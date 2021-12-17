Bilim insanları uyardı: Üçüncü doz aşılar Omicron'a karşı yeterli koruma sağlamayabilir

"AŞILARIN TAMAMEN ETKİSİZ KALMASI BİR VEYA İKİ MUTASYON UZAKTA"

Uzmanlar ayrıca, çalışmanın Covid-19 ve türevlerinin geleceği hakkında ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu aktararak, “Mevcut aşıların tamamen etkisiz olmaktan yalnızca bir veya iki mutasyon uzakta olduğunu düşünüyoruz. Virüsün evrimsel yönünü öngören stratejiler geliştirmeli ve daha iyi korunmuş viral unsurları hedef alan ajanlar geliştirmeliyiz” açıklamasını yaptı.