Bilim insanlarından korkutan uyarı: Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

SOĞUK ALGINLIĞINA BENZER SEMPTOMLAR YAŞIYORLAR

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer bulgu ise virüsün sadece 24 saat sonra iki gün sonra oluşan Delta varyantına kıyasla daha fazla enfekte etme özelliği olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte, araştırma, virüsün akciğer dokusunda verimli bir şekilde çoğalmak için mücadele ettiğini gösterirken, bunun insanların neden soğuk algınlığı benzeri semptomlar yaşadıklarını açıkladığı ancak çok az vaka ciddi hastalığa dönüştüğü aktarıldı.