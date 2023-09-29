Bilim insanlarından uyarı: Covid-19'un Pirola varyantı daha bulaşıcı (Pirola ölümcül mü?
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları artışa geçerken, Pirola varyantı uzmanları endişelendirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) Genel Direktörü Georges Benjamin, Pirola varyantının, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu ve aşı ile önceki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklıktan kaçma yeteneğinin daha fazla olduğunu açıkladı. Peki Pirola varyantı ölümcül mü? Aşılar Pirola'ya karşı koruyabilir mi?
Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) Genel Direktörü Georges Benjamin, yeni ortaya çıkan ve "Pirola" olarak adlandırılan Covid-19’un BA 2.86 varyantına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.