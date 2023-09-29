Bilim insanlarından uyarı: Covid-19'un Pirola varyantı daha bulaşıcı (Pirola ölümcül mü?

Benjamin, "Şimdiye kadar gördüğümüz çeşitli varyantlar, bazıları diğerlerinden daha bulaşıcı olsa da, sahip oldukları mutasyon sayısına rağmen genel olarak daha ölümcül değiller. Bununla birlikte, en büyük tehdit, hepsinin biraz daha fazla aşı kaçışı yaratmasıdır, yani bu büyük değişikliklerden (yeni varyantlar) birine sahip olduğumuz her sefer, aşının daha az etkili olması anlamına gelir." dedi.

Benjamin, önümüzdeki kış Güney Yarımküre'de yaşayan insanlar için "Covid-19 da dahil olmak üzere solunum yolu hastalıklarında bir zirve" beklediklerini söyledi.