Bilim insanlarından uyarı: Corona virüs mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldi

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken, İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orjinalinden farklı olduğunu açıkladı.

Bilim insanları söz konusu mutasyonun corona virüsün yapısında bulunan peplomer(virüsün üzerinde yer alan ve konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı) sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve Covid-19’a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi.

Sheffield Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Thushan de Silva, “Corona virüsü şehrimize girdiğimizden beri analiz ediyoruz. Bugün hakemli dergide yayımlanan araştırmamız D614G adlı genetik mutasyonun en sık görülen corona virüs türü olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, yapıla laboratuvar deneylerinde virüsün orjinalinden çok daha bulaşıcı olduğu görüldü” ifadeleri kullanıldı.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan Doktor Bette Korber, “Şu anda SARS-CoV-2’nin (Covid-19) küresel evrimini izlemek çok kolay, çünkü dünya genelindeki pek çok araştırmacı karşılaştığı vakalardan alınan örnekleri GISAID’a yükleyerek diğer bilim insanlarının görüşüne açıyor. Projede on binlerce vaka bulnuyor. Bu şekilde D614G’nin dünyadaki hakim mutasyon olduğunu keşfettik” dedi.