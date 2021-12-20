BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Omicron varyantı, üçüncü doz aşıdan kaçabilir

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI OLANLAR OMİCRON'U BULAŞTIRABİLİR

Le Monde’un bu konuyla ilgili sorusuna Şahin Şahin şu yanıtı verdi:

"Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak. Bu durum oldukça muhtemel. Üçüncü doz aşı olan kişiler Omicron'u bulaştırabilir. Tahminlerimi ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. Duruma farklı bir açıdan bakmalıyız.