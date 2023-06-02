BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici sonuçlar alındığı belirtildi.
Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.
Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi.
BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.