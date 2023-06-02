BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı

Türkiye kökenli Uğur Şahin'in CEO'su ve kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, akciğer kanserine karşı bir ilaçta ilerleme kaydettiğini duyurdu. İlaç, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttü.

BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 1

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici sonuçlar alındığı belirtildi.

SAĞLIK HABERLERİ

BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 2

TÜMÖRLERİ KÜÇÜLTTÜ

Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 3

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi.

BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 4

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 5

İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.

BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 6
BioNTech'ten akciğer kanseri ilacı: Tümörlerde küçülme sağladı - 7
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