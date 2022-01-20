CDC, Covid-19'a karşı korunmanın en güvenli yolunun aşılanmak olduğunu açıkladı

Genel olarak, Covid-19 vakalarının ve hastaneye yatış oranlarının, aşılanmamış kişiler arasında en yüksek olduğu görüldü. İlk başta, daha önce enfeksiyon geçirmiş olanlar, önceden enfeksiyon öyküsü olmayan aşılanmış olanlardan daha yüksek vaka oranlarına sahipti. Delta varyantı, sonraki aylarda ABD'de baskın hale geldiğinden, bu durum değişti ve çalışmaya göre, daha önceki bir enfeksiyondan kurtulan kişilerin vaka oranları, tek başına aşılananlara göre daha düşüktü.