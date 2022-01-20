CDC, Covid-19'a karşı korunmanın en güvenli yolunun aşılanmak olduğunu açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 17:14 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 17:34
ABD’de Delta varyantının baskın olduğu dönemde, hem aşılama hem de önceki enfeksiyon Covid-19'a karşı korunmaya yardımcı oldu. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, aşılama korunmanın en güvenli yoluydu.
Çalışmaya dahil edilen veriler, ABD’deki Omicron dalgasından ve üçüncü doz aşılar yaygın olarak kullanılmadan önce toplandı. CDC, bu hafta içinde Covid-19 aşıları, güçlendiriciler ve Omicron varyantı hakkında ek veriler yayınlayacağını söyledi.
Araştırmacılar, "Yeni varyantlar ortaya çıktıkça Covid-19’un epidemiyolojisi değişebilse de, aşılama gelecekteki corona virüs enfeksiyonlarını, hastaneye yatışları ve ölümü önlemek için en güvenli strateji olmaya devam ediyor" dedi.
Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları dört grup birey arasında Covid-19 enfeksiyonu ve hastaneye yatış riskini analiz etti: Önceden enfeksiyonlu, enfeksiyonsuz aşılanmış, önceden enfeksiyonlu ve enfeksiyonsuz aşılanmamış. Mayıs sonu ile Kasım 2021 ortası arasında California ve New York'taki yaklaşık 1,1 milyon vakanın verileri araştırmaya dahil edildi.
Genel olarak, Covid-19 vakalarının ve hastaneye yatış oranlarının, aşılanmamış kişiler arasında en yüksek olduğu görüldü. İlk başta, daha önce enfeksiyon geçirmiş olanlar, önceden enfeksiyon öyküsü olmayan aşılanmış olanlardan daha yüksek vaka oranlarına sahipti. Delta varyantı, sonraki aylarda ABD'de baskın hale geldiğinden, bu durum değişti ve çalışmaya göre, daha önceki bir enfeksiyondan kurtulan kişilerin vaka oranları, tek başına aşılananlara göre daha düşüktü.
Ancak bu değişim, birçok insanda aşı bağışıklığının azaldığı bir döneme denk geliyor. Çalışmanın süresi boyunca, daha önce herhangi bir Covid-19 teşhisi konmamış aşılanmamış kişiler arasında Covid-19'dan hastaneye yatış riski diğer gruplara göre önemli ölçüde daha yüksekti.
New York eyaleti bilim müdür yardımcısı Dr. Eli Rosenberg, "Bulgular, hem aşılamanın hem de Covid-19’dan kurtulmanın, enfeksiyona ve hastaneye yatışa karşı koruma sağladığını gerçekten gösteriyor. Ancak, Covid-19'a yakalanmak önemli riskler taşır ve aşılanmak Covid-19 enfeksiyonunu ve ciddi hastalığı önlemek için gerçekten tek güvenli seçimdir” dedi.
Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. William Schaffner ise CNN'e yaptığı açıklamada, önceki enfeksiyonun bir düzeyde koruma sağladığına şüphe olmasa da aşılamanın bu korumayı artırabileceğini söyledi.
Schaffner, "Covid-19’a yakalanan bir kişi daha sonra aşılanırsa, doğal enfeksiyonun kendisinden çok daha yüksek antikor seviyelerine sahip olur. Daha yüksek antikor seviyeleri hakkında bildiğimiz şeyler ise şunlar: İlk olarak daha uzun süreli bir şekilde korunursunuzç İkincisi, bağışıklık sisteminizin ürettiği antikorlar daha çeşitlidir” diye konuştu.