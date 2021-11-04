Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında BioNTech aşısı olanlar için üçüncü doz kararı alındığını açıkladı. Bugünden itibaren en az 6 ay önce iki doz BioNTech aşısını tamamlayan 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve sağlık çalışanları hatırlatma dozu olmaya başladı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 04.11.2021 - 14:55

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 1

İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 2

Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde hatırlatma dozu aşılarını yaptırdı.

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 3

Hatırlatma dozunu yaptıran 74 yaşındaki Mahir Gürsoy, aşı yaptırmanın önemine dikkat çekerek, "Aşı, son derece önemli bir mesele. Böyle bir imkan varken mutlaka bundan faydalanın." ifadesini kullandı.

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 4

Kronik rahatsızlığı bulunan Ceren Eda Can da BioNTech aşısını ilk yaptıranlardan biri olduğunu belirterek, beklediği üçüncü dozun kendisi için tanımlanmasıyla hatırlatma aşısını yaptırdığını söyledi.

Can, toplumsal bağışıklığın sağlanması için herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 5

3. doz aşılamanın başlamasıyla ilgili konuşan Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Antikorların düşmeden diriltilmeye ihtiyacı var. Bu 3. doz çok kıymetli. Vatandaşlarımız şimdi gelmeye başladı ama asıl yoğunluğu önümüzdeki aylarda bekliyoruz. Mrna aşıları ilk başladığında yaş gruplarına göre gidiyorduk, kademeli bir geçiş vardı. O yoğun grubun geldiği dönem, 6 ayın geçtiği dönem yılsonuna denk gelecek, daha büyük 3.doz başvurularını ilerleyen aylarda göreceğiz. İnşallah bunun arkası kesilmez” dedi.

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 6

3. doz randevusunu almak için hastaneye gelen vatandaşlardan bir tanesi, “İlk iki dozda bir şey hissetmemiştim bunda da bir şey hissetmeyeceğim herhalde. Randevumu bu sabah çok kolay aldım. Bütün herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Olmayanların neden olmadığını anlamıyorum. İleride ah vah dememek için tedbirli olmak da fayda var. Ben geçirmedim, çevremde ağar geçirip vefat edenler de var” şeklinde konuştu.

Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 7
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 8
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 9
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 10
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 11
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 12
Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı - 13

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