Çift doz BioNTech aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulaması başladı

3. doz randevusunu almak için hastaneye gelen vatandaşlardan bir tanesi, “İlk iki dozda bir şey hissetmemiştim bunda da bir şey hissetmeyeceğim herhalde. Randevumu bu sabah çok kolay aldım. Bütün herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Olmayanların neden olmadığını anlamıyorum. İleride ah vah dememek için tedbirli olmak da fayda var. Ben geçirmedim, çevremde ağar geçirip vefat edenler de var” şeklinde konuştu.