Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi

İngiltere’de ortaya çıkan ve küçük çocuklar arasında her geçen gün yayılan hepatit vakaları son olarak İsrail’de tespit edildi. "Gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanan hastalık halihazırda en az 7 ülkede tespit edilirken, hepatit vakalarının corona virüsten sonra ikinci küresel salgın olmasından endişe ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 12:21

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 1

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan küçük çocuklardaki hepatit vakalarını son bildiren ülke İsrail oldu.

İsrail küçük çocuklar arasında 12 hepatit vakası bildirirken, hastalık İngiltere dahil olmak üzere en az yedi ülkede tespit edildi.

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 2

yetkilileri hepatit vakalarının, adenovirüs ve corona virüs gibi diğer patojenlerle "olası bağlantılarını" araştırdıklarını belirtti.

Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'nden beş vaka bildirilirken, Petah Tikva'daki Schneider Çocuk Tıp Merkezi'nde yedi vaka görüldüğü aktarıldı.

Schneider Çocuk Tıp Merkezi'nden sağlık yetkilileri, vakaların hepsinin daha önce Covid-19 ile enfekte olduğunu söyledi.

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 3

ECDC VE DSÖ: KAYNAĞI İNCELİYORUZ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirilmişti.

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmamıştı. 

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 4

Öte yandan ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedilmişti.

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 5

İNGİLTERE'DEKİ GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da ise İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarılmıştı.

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 6

BELİRTİLERİ NELER?

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği vurgulanmıştı.

Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi - 7

COVİD-19'DAN SONRA İKİNCİ KÜRESEL SALGIN ŞÜPHESİ

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşımıştı.

DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Covid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıklamıştı.

Covid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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