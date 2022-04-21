Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi

COVİD-19'DAN SONRA İKİNCİ KÜRESEL SALGIN ŞÜPHESİ

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşımıştı.

DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Covid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıklamıştı.

Covid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.