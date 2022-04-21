Çocuklarda hepatit yayılıyor: Küresel salgın endişesi

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 12:21
İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan küçük çocuklardaki hepatit vakalarını son bildiren ülke İsrail oldu.
İsrail küçük çocuklar arasında 12 hepatit vakası bildirirken, hastalık İngiltere dahil olmak üzere en az yedi ülkede tespit edildi.
Sağlık yetkilileri hepatit vakalarının, adenovirüs ve corona virüs gibi diğer patojenlerle "olası bağlantılarını" araştırdıklarını belirtti.
Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'nden beş vaka bildirilirken, Petah Tikva'daki Schneider Çocuk Tıp Merkezi'nde yedi vaka görüldüğü aktarıldı.
Schneider Çocuk Tıp Merkezi'nden sağlık yetkilileri, vakaların hepsinin daha önce Covid-19 ile enfekte olduğunu söyledi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirilmişti.
Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmamıştı.
Öte yandan ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedilmişti.
Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.
DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta ağır hepatit hastalığı görüldüğü, 8 Nisan'da ise İngiltere genelinde hepatitli çocuk sayısının 74'e yükseldiği aktarılmıştı.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.
Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği vurgulanmıştı.
Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşımıştı.
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Covid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıklamıştı.
Covid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.