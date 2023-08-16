Çok sayıda mutasyona uğrayan yeni Covid-19 varyantı alarmı: Bilim insanlarından maskeye geri dönme çağrısı

"DAHA BÜYÜK BİR DALGAYA NEDEN OLABİLİR"

London College Üniversitesi'nden bir matematikçi olan Profesör Christina Pagel ise “Bunu söylemek için çok erken, ama bu corona virüs varyantı (şu anda 2 ülkede) onu önceki Omicron türlerinde farklı kılan çok sayıda yeni mutasyona sahip. Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir.” yorumunu yaptı.