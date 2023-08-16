Çok sayıda mutasyona uğrayan yeni Covid-19 varyantı alarmı: Bilim insanlarından maskeye geri dönme çağrısı
Yeni tip corona virüsün, aşıların ve bağışıklık sisteminin müdahale ettiği kısım olan başak proteininde 30'dan fazla mutasyon bulunan yeni bir alt varyant türü tespit edildi. Omicron'un alt varyantı olan BA.6 adlı yeni tür bilim insanları arasında aşıların etkisini düşürebileceği ve yeni bir Covid-19 dalgasına neden olabileceğine dair endişeye neden oldu. Oxford Üniversitesi'nden Dr. Trisha Greenhalgh, "Bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi görünüyor.” yorumunu yaparken, London College Üniversitesi'nden Profesör Christina Pagel “BA.6, onu önceki Omicron türlerinden farklı kılan çok sayıda yeni mutasyona sahip. Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
Bilim insanları, “çok sayıda yeni mutasyon” içeren bir varyant tespit ettikten sonra yeni bir küresel Covid-19 dalgası hakkında alarm verdi. Yeni varyant, bazı uzmanlar arasında büyük endişeye neden olarak maske kullanımını tekrar gündeme getirdi.