Corona virüs aşıları, endişe veren Hindistan mutasyonuna karşı ne kadar etkili?

CORONA VİRÜS AŞILARI DELTA MUTANTLARINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Bazı laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre Delta varyantı, aşılara karşı, SARS-Cov-2'nin diğer varyantlarından daha fazla direnç gösteriyor. Haziran ayı başlarında "The Lancet" dergisinde İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Araştırmada Delta varyantına uygulanan iki doz Pfizer/Biontech aşısından sonra özgün virüs tipine göre vücutta altı kat daha düşük antikor geliştiği saptandı. Bu gerileme oranı ilk kez İngiltere'de tespit edilen Alfa varyantında 2,6 faktör, ilk kez Güney Afrika'da görülen Beta varyantında ise 4,9 faktör olarak belirlenmişti.