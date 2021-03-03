Corona virüs, erkekleri neden kadınlardan daha fazla etkiliyor? Bilim insanları yanıtladı

VİRAL ALGILAMA / VİRÜSE ERKEN YANIT

Hücrelerdeki viral genetik materyal, rX kromozom geni tarafından kodlanan bir protein olan TLR7 yardımıyla tespit edilebiliyor. 2 X kromozomuna sahip kadınlar, bu kromozomun bir tane olduğu erkeklere göre daha fazla TLR7 üretiyor. Bu durum ise kadınların bağışıklık sisteminin corona virüsü erkeklerde olduğundan daha çabuk algılamasına ve hılı yanıt vermesine neden oluyor. Bu fikirle tutarlı olarak, diğer virüsler üzerine yapılan araştırmalar, iki X kromozomlu plazmasitoid dendritik hücreler (pDC'ler) olarak adlandırılan TLR7 üreten bağışıklık hücrelerinin, enfeksiyon üzerine bir X'li hücrelere göre interferon adı verilen daha yüksek miktarlarda antiviral protein salma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ek olarak, pDC'lerin ve diğer bağışıklık hücrelerinin aktivitesi, östrojen gibi dişi cinsiyet hormonları tarafından artırılabiliyor.