“Corona virüs etkisini yitirerek daha az ölümcül hale geldi”

Basetti, İtalya’daki Covid-19 hastalarının birkaç ay öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, insanların eskisi kadar yüksek dozlarda enfekte olmadığını aktardı. Profesöre göre bu durumun altında pek çok neden yatıyor: Virüsteki genetik mutasyon nedeniyle daha az ölümcül hale gelmesi, sosyal mesafe uygulamaları veya iyleşmiş hastaların sahip olduğu bağışıklık...