Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu

Souilmi, “Virüsler kendilerinin kopyalarını oluşturarak çalışırlar. Ancak, çoğaltmayı yapmak için kendi araçlarına sahip değiller. Yani aslında bir konağa bağımlılar ve bu yüzden bir konağı işgal ediyorlar ve sonra kendi kopyalarını oluşturmak için daha fazla kişiyi enfekte ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, araştırmacılar yeni teknolojilerin, atalarımızın bir zamanlar corona virüslere maruz kaldığını ve bunlara adapte olduğuna dair somut kanıtlar sunduğunu söyledi.