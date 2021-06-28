Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu

ntv.com.tr 28.06.2021 - 11:54
Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, bir corona virüs salgınının 20 bin yıl önce Doğu Asya'yı kasıp kavurmuş olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları bu dönemde yaşanan salgının bugün Çin, Japonya ve Vietnam’da yaşayan insanların DNA'sında iz bıraktığını açıkladı.
Yassine Souilmi ve Ray Tobler tarafından yapılan araştırma Current Biology'de yayınlandı ve bölgelerdeki modern popülasyonlardaki 42 gende corona virüs ailesine karşı genetik adaptasyon kanıtı bulduğunu iddia etti.
Çalışmanın yazarları, "Çok sayıda işlevsel kanıt, eski bir viral seçici baskıyı destekliyor ve Doğu Asya’nın birkaç modern corona virüs salgınının coğrafi kökeni olduğunu kanıtlıyor” dedi.
Bununla birlikte, başyazar Yassine Souilmi, araştırdıkları genomların, yüz binlerce yıl geriye giden insanlar hakkında evrimsel bilgiler içerdiğini söyledi.
Souilmi, “Virüsler kendilerinin kopyalarını oluşturarak çalışırlar. Ancak, çoğaltmayı yapmak için kendi araçlarına sahip değiller. Yani aslında bir konağa bağımlılar ve bu yüzden bir konağı işgal ediyorlar ve sonra kendi kopyalarını oluşturmak için daha fazla kişiyi enfekte ediyorlar" açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, araştırmacılar yeni teknolojilerin, atalarımızın bir zamanlar corona virüslere maruz kaldığını ve bunlara adapte olduğuna dair somut kanıtlar sunduğunu söyledi.
Genom incelemesi yapan bilim insanları Çin, Japonya ve Vietnam'da bulunan beş farklı popülasyonda bir corona virüs ile ilgili genetik sinyaller buldu.
Diğer taraftan Souilmi, araştırmacıların bu popülasyonlarda corona virüsten etkilenen bir grubun kendilerini korumaya yardımcı olan faydalı bir mutasyon geliştirdiğini bulduğunu söyledi.
Mutasyona sahip olanların hayatta kalma konusunda "bir avantajı" olduğunu belirten Souilmi, “Yani zamanla nüfustaki mutasyona sahip olan insanların sayısı diğerlerini geçti. Uzun bir süre boyunca maruz kalmanın ardından, bu onların soyundan gelenlerin genomlarında çok net bir işaret bıraktı. Bu şekilde, 20 bin yıl önce meydana gelen bir salgını tespit edebildik” dedi.