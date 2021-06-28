Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu

Son 20 yılda insanlar, SARS, MERS ve Covid-19 dahil olmak üzere corona virüslerin neden olduğu bir dizi salgınla karşı karşıya kaldı. Ancak yeni bir araştırma, Çin, Japonya ve Vietnam’da yaşayan insanların on binlerce yıl önce, corona virüslerin neden olduğu farklı bir hastalıkla karşılaşmış olabileceğini öne sürüyor. Dünya çapında 26 farklı popülasyondan 2 bin 500'den fazla kişinin genetik yapısını inceleyen insanları, insan DNA’sı ile corona virüslerin en erken etkileşimini saptadı.

ntv.com.tr 28.06.2021 - 11:54

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 1

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, bir corona virüs salgınının 20 bin yıl önce Doğu Asya'yı kasıp kavurmuş olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları bu dönemde yaşanan salgının bugün Çin, Japonya ve Vietnam’da yaşayan insanların DNA'sında iz bıraktığını açıkladı.

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 2

Yassine Souilmi ve Ray Tobler tarafından yapılan araştırma Current Biology'de yayınlandı ve bölgelerdeki modern popülasyonlardaki 42 gende corona virüs ailesine karşı genetik adaptasyon kanıtı bulduğunu iddia etti.

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 3

YÜZ BİNLERCE YIL ÖNCE YAŞAYAN İNSANLARA AİT EVRİMSEL BİLGİLER TAŞIYOR

Çalışmanın yazarları, "Çok sayıda işlevsel kanıt, eski bir viral seçici baskıyı destekliyor ve Doğu Asya’nın birkaç modern corona virüs salgınının coğrafi kökeni olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Bununla birlikte, başyazar Yassine Souilmi, araştırdıkları genomların, yüz binlerce yıl geriye giden insanlar hakkında evrimsel bilgiler içerdiğini söyledi.

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 4

Souilmi, “Virüsler kendilerinin kopyalarını oluşturarak çalışırlar. Ancak, çoğaltmayı yapmak için kendi araçlarına sahip değiller. Yani aslında bir konağa bağımlılar ve bu yüzden bir konağı işgal ediyorlar ve sonra kendi kopyalarını oluşturmak için daha fazla kişiyi enfekte ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan, araştırmacılar yeni teknolojilerin, atalarımızın bir zamanlar corona virüslere maruz kaldığını ve bunlara adapte olduğuna dair somut kanıtlar sunduğunu söyledi.

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 5

Genom incelemesi yapan bilim insanları Çin, Japonya ve Vietnam'da bulunan beş farklı popülasyonda bir corona virüs ile ilgili genetik sinyaller buldu. 

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 6

FAYDALI BİR MUTASYON GELİŞTİRDİLER

Diğer taraftan Souilmi, araştırmacıların bu popülasyonlarda corona virüsten etkilenen bir grubun kendilerini korumaya yardımcı olan faydalı bir mutasyon geliştirdiğini bulduğunu söyledi. 

Mutasyona sahip olanların hayatta kalma konusunda "bir avantajı" olduğunu belirten Souilmi, “Yani zamanla nüfustaki mutasyona sahip olan insanların sayısı diğerlerini geçti. Uzun bir süre boyunca maruz kalmanın ardından, bu onların soyundan gelenlerin genomlarında çok net bir işaret bıraktı. Bu şekilde, 20 bin yıl önce meydana gelen bir salgını tespit edebildik” dedi.

Corona virüs salgını dünyayı ilk kez 20 bin yıl önce vurdu - 7
Öte yandan çalışmada, antik salgının farklı bölgeler arasında ayrı ayrı ortaya çıktığını ve bir salgın olarak Doğu Asya'ya yayıldığı belirtildi. Ancak araştıramcılar, eski insanların salgını nasıl yaşadıklarını bilmiyorlar. Yani,  grip gibi mevsimsel mi yoksa Covid-19 pandemisi gibi   her zaman yayılmaya devam eden bir olgu olup olmadığı net değil.

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