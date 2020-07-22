Corona virüs son durum: Vaka sayısı 15 milyonu geçti

Corona virüs küresel salgınında dünya genelinde vaka sayısı 15 milyonu geçerken can kaybı da 620 bine dayandı. 9,1 milyon kişi hastalığı yenerek iyileşti. Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı uzun süre sonra 24 saatte binden fazla artış göstererek 144 binin üzerine çıktı.

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ntv.com.tr 22.07.2020 - 08:29

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeyi etkileyen bir pandemiye dönüştü.

İlk ölümün gerçekleştiği Ocak 2020'den beri Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 619 binin üzerine çıktı.

Dünya genelindeki vaka sayısıda 24 saatte 239 binden fazla artış göstererek 15 milyon 97 bini aştı. 9,1 milyondan fazla hasta ise Covid-19 atlatarak sağlığına kavuştu.

ABD'DE SON DURUM Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de corona virüs salgını halen hızını kaybetmedi.

Resmi rakamlara göre 331 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı. Can kaybı da 24 saatte bin 149 artış göstererek 144 bin 493'e yükseldi.

BREZİLYA ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke ise Güney Amerika ülkesi Brezilya.



Ülkede vaka sayısı 2 milyon 166 binin üzerine çıakrken can kaybı da 24 saatte bin 346 artarak 81 bin 597 oldu.