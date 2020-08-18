Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 22 milyon 50 bine yükselirken 777 binden fazla insan öldü. İyileşenlerin sayısı ise 14.8 milyon oldu. Dünya genelinde halen 7 milyondan fazla aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 07:46

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 1
Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını devam ediyor.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 2
Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 50 bine yükseldi. 15 milyona yakın insan iyileşirken 777 bin kişi hayatını kaybetti.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 3
Amerika Birleşik Devletleri 5,6 milyon vaka ve 173 bin can kaybıyla Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 4
ABD'nin ardından en çok vakanın görüldüğü yerler Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 5
Can kaybı sıralaması ise ABD, Brezilya, MEksika, Hindistan ve İngiltere şeklinde gerçekleşti.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 6

AVUSTRALYA'DA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Avustralya'da en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria'da son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle eyaletteki can kaybı 351'e, ülkedeki ölü sayısı 438'e, Covid-19'a yakalananların sayısı da 23 bin 783'e yükseldi.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 7

ARAP ÜLKELERİNDE COVİD-19

Yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 3 bin 436'ya, Cezayir'de 1379'a, Bahreyn'de 172'ye, Kuveyt'te 502'ye, Filistin'de 124'e, Lübnan'da 105'e, Fas'ta 681'e, Tunus'ta 56'ya, Mısır'da 5 bin 173'e, Yemen'de 535'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 364'e yükseldi.
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 8
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 9
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 10
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 11
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 12
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 13
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 14
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 15
Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti - 16

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