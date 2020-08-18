Corona virüs son durum: Vaka sayısı 22 milyonu geçti

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 22 milyon 50 bine yükselirken 777 binden fazla insan öldü. İyileşenlerin sayısı ise 14.8 milyon oldu. Dünya genelinde halen 7 milyondan fazla aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 07:46

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 50 bine yükseldi. 15 milyona yakın insan iyileşirken 777 bin kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri 5,6 milyon vaka ve 173 bin can kaybıyla Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke.

ABD'nin ardından en çok vakanın görüldüğü yerler Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika oldu.

Can kaybı sıralaması ise ABD, Brezilya, MEksika, Hindistan ve İngiltere şeklinde gerçekleşti.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYIPLARI ARTIYOR Avustralya'da en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria'da son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle eyaletteki can kaybı 351'e, ülkedeki ölü sayısı 438'e, Covid-19'a yakalananların sayısı da 23 bin 783'e yükseldi.

ARAP ÜLKELERİNDE COVİD-19 Yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 3 bin 436'ya, Cezayir'de 1379'a, Bahreyn'de 172'ye, Kuveyt'te 502'ye, Filistin'de 124'e, Lübnan'da 105'e, Fas'ta 681'e, Tunus'ta 56'ya, Mısır'da 5 bin 173'e, Yemen'de 535'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 364'e yükseldi.