Corona virüs stresi ile baş etmek için 5 öneri

Corona virüs salgını nedeniyle gelişen belirsizlik ortamı kaygı düzeyini de etkiliyor.

Belli düzeyde kaygının insanı koruyan, tehditlere karşı duyarlı hale getiren ve hayatta kalmaya yarayan bir duygu olduğunu söyleyen, aşırı kaygı ve stresin ise bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini belirtiyor.