Corona virüs stresi ile baş etmek için 5 öneri

ntv.com.tr 24.03.2020 - 09:27
Corona virüs salgını nedeniyle gelişen belirsizlik ortamı kaygı düzeyini de etkiliyor.Belli düzeyde kaygının insanı koruyan, tehditlere karşı duyarlı hale getiren ve hayatta kalmaya yarayan bir duygu olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Elif Sağlam, aşırı kaygı ve stresin ise bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Teknolojiden ölçülü faydalanmanın tam zamanı! İnternet ve telefonları kullanarak sevdikleriniz ile iletişimi evden sürdürmeye devam edin.
Yalnızca güvenilir kaynaklardan gündemi takip edin; doğruluğu kesin olmayan bilgilerin paylaşımına katkıda bulunmayın.
Bunun yerine hobilerinize vakit ayırın; kitap okuyun, film izleyin, müzik dinleyin, stresten uzak durun, kalabalık ortamlara girmeyin.
Öncesinde yeterince vakit bulamadığınız işlere ve ilgi alanlarınıza yönelmenin tam zamanı! Evde kalmayı kendinize zaman ayırmak için fırsata dönüştürün.
Stres azaltıcı özelliği olan nefes ve gevşeme egzersizleri yapın, spor yapın, uyku düzeninize dikkat edin, sağlıklı beslenin, bol sıvı tüketin ve kişisel hijyeninize her zamankinden daha fazla dikkat edin.