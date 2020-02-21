Corona virüs vaka sayısı ABD'de 34'e İtalya'da 14'e yükseldi

ABD'de ve İtalya'da yeni Corona virüs vakalarına rastlanıldı. ABD'de vaka sayısı 34'e yükselirken İtalya'da da 14'e yükseldi. İran'da Corona virüs tespit edilen 18 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından, corona virüse bağlı İran'da ölü sayısının 5'e yükseldiğini ve şüpheli görülen 750 kişiden numune alındığını duyurdu.

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NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.02.2020 - 17:13

ABD'DE 34 CORONA VİRÜS VAKASI ABD’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34’e ulaştığı bildirildi.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18'inin, salgın nedeniyle Japonya’da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin’in Wuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.

6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ İtalya’da Milano’nun 60 km güneydoğusunda bulunan 15 bin 800 nüfusa sahip Codogno kentinde, 6 İtalya vatandaşında Corona virüsü tespit edildi. Ülke genelinde sayı 14'e yükseldi.Virüsün ilk tespit edildiği kişinin yakın zamanda Çin’den İtalya’ya seyahat eden bir arkadaşıyla görüştüğü öğrenilirken, şu an karantinada tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Vakanın onaylanmasını ardından, hastanın hamile eşi de dahil olmak üzere çevresindeki insanlarda da virüs tespit edildi. Bunun yanı sıra, kentte 250 kişiye korona virüsü şüphesiyle test yapıldığı kaydedildi.

Codogno kentinde vaka sayısının artmasıyla okul, kafe ve restoranların “pazar gününe kadar” kapalı kalacağı duyuruldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki'nin açıklaması doğrultusunda da şüpheli 750 kişiden numune alındığını bunların 18'inde corona virüsü bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini bildirdi.

Dün geçeden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Koca, hastalık belirtisi olan vatandaşların Türkiye'ye alınmadığını da belirtti.

SINIR KAPISINDA YOĞUN TEDBİR İran'da yeni tip corona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı. Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor.İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.

İSRAİL'DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.

LÜBNAN'DA DA İLK VAKA GÖRÜLDÜ Lübnan Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Lübnan'da tespit edilen ilk Covid-19 vakasının, İran'ın Kum kentinden gelen 45 yaşındaki bir kadın olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hasan, ayrıca Covid-19 şüphelisi 2 hastanın da evlerinde müşahede altında tutulduklarını belirtti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Son 24 saatte 118 can kaybı Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Covid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı.

ÇİN'DEN AŞI AÇIKLAMASI Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip corona virüs (Covid 19) aşısı için klinik testlerin en erken nisan ayı sonlarında başlayacağı belirtildi.



Ulusal Sağlık Komisyonu da, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdi.



Dünya Sağlık Örgütü ise geçtiğimiz günlerde, corona virüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Covid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Covid-19 virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.