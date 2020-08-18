Corona virüs vakalarının yüzde 80’i evlerde ortaya çıktı

COVİD-19 ÖNLEMLERİNE EVDE DE DEVAM EDİLMELİ

Bununla birlikte, araştırmacılar, sadece iki vakayı içeren bir dış ortamda meydana gelen bir salgını bulabildiler.

Araştırmacılar, çalışmanın özetinde "Üç veya daha fazla vakanın tespit edildiği tüm salgınlar, bir iç mekan ortamında meydana geldi, Bu da iç mekanın paylaşılmasının büyük bir Covid-19 enfeksiyon riski olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları bu nedenle, corona virüsten korunmak için insanlardan evlerinde hijyen sağlamasını, sosyal mesafe ve maske takma önlemlerine uymasını istedi.