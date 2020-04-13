"Corona virüs vakaların üçte birinde beyin ve sinir sistemi hasarına neden oluyor"

ntv.com.tr 13.04.2020 - 16:16
Çin’in Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, yeni tip corona virüsün ağır hastaların yaklaşık yarısında, tüm vakaların ise üçte birinde beyin ve sinir sistemine zarar verdiğini ortaya koydu. Bu kapsamda, Covid-19 tökezleme, konuşma bozukluğu ve nöbet geçirme gibi semptomların nedeni olduğu belirtildi.
JAMA Neurology Journal’de yayımlanan araştırmada, Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden nörolog Bo Hu ve meslektaşları, ocak ayı ortasından şubat ortasına kadar, salgının ortaya çıktığı Wuhan’da 214 Covid-19 hastasını inceledi.Hastaların tümü üniversiteye bağlı Union Hastanesi'ndeki özel bakım merkezlerinde tedavi edildi.
Uzmanlar görülen nörolojik semptomları üç kategoriye ayırdı; bunlardan birincisi baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bozukluğu, akut serebrovasküler hastalık, atak ve nöbet dahil olmak üzere merkezi sinir sistemiyle ilişkili belirtiler olarak tanımlandı.
Diğer kategoriler ise periferik sinir sistemi belirtileri (tat bozukluğu, koku bozukluğu, görme bozukluğu ve sinir ağrısı) ile iskelet kası yaralanması olarak ikiye ayrıldı.
Araştırmacılar, “Toplamda 78 hastanın (yüzde 36,4) nörolojik belirtileri vardı” ifadelerini kullanarak şiddetli enfeksiyonlarda nörolojik belirtilerin artış gösterdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:
“Daha ciddi enfeksiyonu olan hastalarda akut serebrovasküler hastalıklar (5'te 1), bilinç bozukluğu (13'te 3) ve iskelet kası yaralanması (17'de 6) gibi nörolojik belirtiler görüldü. Doktorlar, Covid-19 salgını döneminde, nörolojik belirtileri olan hastaları değerlendiririken, ayırıcı tanı olarak yeni tip corona virüs enfeksiyonundan şüphelenmelidir."
Araştırmacılar, böylelikle sağlık uzmanlarının gecikmiş tanı veya yanlış tanıdan kaçınarak Covid-10 hastalarının tedavi edileceğini ve hastalığın daha fazla yayılmasını engelleyeceklerini ifade etti.