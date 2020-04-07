Corona virüs vakalarının sayısı bilinenin iki katı olabilir

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada corona virüs hastalarının yarısının bulaşıcı olmalarına rağmen yarısında hiçbir belirtinin görülmediğini ortaya koydu. Bilim insanları, Covid-19'un ilk iki belirtisinin kuru öksürük ve sıcaklık olmasına rağmen enfekte olmuş bireylerin yaklaşık yüzde 50'si için ölümcül hastalığın "görünmez" olduğunu açıkladı. Hükümetler yalnızca belirtileri olanlara test yapılıyor olmasının corona virüsle mücadele yeterli olmadığına dikkat çekti.

Araştırmacılar, İzlanda, İtalya'nın Vò kasabası ve Japonya’daki Diamond Princess yolcu gemisinden topladıkları verileri analiz ederek bir değerlendirme yapıldı. Söz konusu üç yerde, corona virüs semptomları olmayan insanlar da test edildi ve her birinde corona virüslü tüm bireylerin yaklaşık yarısının asemptomik olduğu görüldü.

Benzer şekilde, İtalya'da corona virüsten ilk ölümün gerçekleştiği ve şu anda tamamen karantinaya alınan kuzey İtalya kasabası Vò'da 3000 kişilik tüm nüfus test edildi. Araştırmacılar, nüfusun önemli bir kısmının, yaklaşık yüzde 3'ünün, zaten önceden enfekte olduğunu fark ettiler, ancak vakaların çoğu tamamen asemptomatik olduğu için bölgede önlemler erkenden alınmadığını vurguladılar.

İzlanda'da da ise nüfusün yüzde altıdan fazlasına test yapıldı. İzlanda Sağlık Bakanlığı Yetkilisi, Kjartan Hreinn Njálsson, “13-19 Mart tarihleri arasında tarama programında alınan 5 bin 502 örnekten 50'si SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs) için pozitif test edildi. Bu kişilerin yüzde 66'sında öksürük ve vücut ağrısı gibi belirtiler bildirildi, geri kalanında hiçbir semptoma rastlanmadı” diyerek belirtisi olmayan kişilerin hastalığı yayabileceğini ekledi.

Bilim insanları, corona virüs hastalarının yaklaşık yarısının hiçbir belirti göstermediği keşfinin kritik sonuçları olduğunu belirterek tüm taşıyıcıları tanımlamak için testlerin daha yaygın bir şekilde yapılmasını ve belirti görülmeyen kişilere de uygulanması gerektiğinin altını çizdi.