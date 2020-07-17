“Corona virüs bağışıklığı 20 yıl sürebilir”

Ciddi enfeksiyonlardan sonra uzun süreli koruma sağlayan bir tür beyaz kan hücresi olan T hücreleri antikor testleriyle tespit edilemiyor ve antikorlara kıyasla çok daha uzun bir süre bağışıklık sağlıyor. Ancak, bu hücreler antikorlardan daha yavaş hareket ediyor ve etkisini göstermesi daha uzun sürüyor.