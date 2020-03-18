Corona virüs bu yanlış alışkanlıklarla yayılıyor!

Hata: Elleri sık sık temizlememek

Doğrusu: Temiz gibi görünseler bile ellerimiz gözle görülmeyen pek çok virüs ve bakteri taşır. Corona virüs de tokalaşma, ellerin ağız veya gözlerle temas etmesi gibi yollarla kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu nedenle öksürük veya hapşırıktan sonra, hasta insanla veya çevresiyle temasın ardından, toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra, ortak kullanılan malzemelerle temasın ardından, dışarıdan eve veya işyerine girdiğinizde, tuvalete girerken ve çıktıktan sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonrasında, çöplere veya bozulmuş gıdalara dokunduktan sonra ellerinizi yıkamayı asla ihmal etmeyin.