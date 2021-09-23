Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre Covid-19 aşısı olan hamile kadınlar, antikorlarını doğmamış bebeklerine aktarıyor.New York Üniversitesi'nden bilim insaNları Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı yapılan annelerin doğurduğu 36 bebekten kan örnekleri aldı. Sonuçlar, hepsinin corona virüsle savaşan antikorlara sahip olduğunu gösterdi. Uzmanlar, aşıların, "hem annelerde hem de bebeklerde ciddi hastalıkları önleyerek iki hayatı aynı anda koruma gücüne sahip olduğunun "kanıtlandığını söyledi.

ntv.com.tr 23.09.2021 - 14:45

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 1

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada hamilelikte corona virüs aşısı yaptırmanın, bebeğin yüksek düzeylerde antikor seviyesiyle doğmasını sağladığı ortaya koydu. 

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 2

Uzmanlar, ayrıca  hamileliğinin ikinci yarısındaki annelerin göbek kordonlarındaki kanın en yüksek antikor seviyelerine sahip olduğunu keşfetti. 

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 3

EN SAVUNMASIZ ANLARINDA KORUNABİLİRLER

New York Üniversitesi’nde  kadın doğum uzmanı ve çalışmanın baş yazarlardan biri olan D.r Ashley Roman, “Bebekler antikorlarla doğabilirlerse, hayatlarının ilk aylarında, yani en savunmasız olduklarında korunabilirler” diye konuştu.

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 4

Diğer taraftan, pandemi başladığından beri yapılan çok sayıda çalışma, çocukların Covid ile ciddi şekilde hastalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.  Bağışıklık sistemi zayıf olan bebeklerde risk yükseliyor.

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 5

Buna rağmen İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’ndan (PHE), elde edilen veriler, ülkedeki hamile kadınların hala aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini ve sadece yüzde 10'unun Temmuz ayı sonuna kadar aşı randevusu aldığını gösterdi. ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerine (CDC) göre, hamile annelerin yüzde 23'ünün aşılandı.

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 6

AŞILARIN HAMİLELİKTE YAN ETKİYE NEDNE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının hamile kadınlar için güvenli olduğunu ve ölü veya kusurlu doğuma neden olmadığını gösterdi. neden olduklarına dair hiçbir kanıt olmadığını öne sürdü.

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 7

New York Üniversitesi’in son araştırması, American Journal of Obstetrics and Gynecology Maternal Fetal Medicine'de yayınlandı.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Jennifer Lighter, “Aşılanan annelerden  doğan çocuklarda antikor düzeylerinin yüksek olması heyecan verici. Bu durum şaşırtıcı değil. Diğer aşılarda gördüklerimizle tutarlıdır. Bulgularımız, yeni doğan bebeklerinin hayati önem taşıyan korumadan yararlanabilmesi için kadınlara hamilelik sırasında neden covid aşısı yaptırmalarının tavsiye edilmesi gerektiğinin giderek artan önemli nedenlerine ekleniyor” diye konuştu. 

Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor - 8

CORONA VİRÜS DÜŞÜK VE ERKEN DOĞUM RİSKİNİ 2-3 KAT ARTIRIYOR

Öte yandan, çalışmanın yazarları hamile kadınların corona virüse yakalandıklarına erken doğum ve düşük olasılığın olasılığının iki ile üç kat yükseldiğini belirterek, aşının önemine vurgu yaptı.

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