Corona virüse karşı aşılanan hamile kadınların bebekleri yüksek antikor seviyeleriyle doğuyor

AŞILARIN HAMİLELİKTE YAN ETKİYE NEDNE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar, Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarının hamile kadınlar için güvenli olduğunu ve ölü veya kusurlu doğuma neden olmadığını gösterdi. neden olduklarına dair hiçbir kanıt olmadığını öne sürdü.