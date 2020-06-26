Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri)
Corona virüs 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen Covid-19'u tanıma sürecinde. Son olarak CDC corona virüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki koronavirüs semptom sayısı 11 yükseldi. Covid-19'da vaka sayısı dünya genelinde 10 milyona yaklaştı.
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ntv.com.tr 26.06.2020 - 14:43
NTV.COM.TR - Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı.
CDC, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.
Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.
Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.
CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.
YENİ 4 SEMPTOM
Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.
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