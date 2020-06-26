Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri)

Corona virüs 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen Covid-19'u tanıma sürecinde. Son olarak CDC corona virüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki koronavirüs semptom sayısı 11 yükseldi. Covid-19'da vaka sayısı dünya genelinde 10 milyona yaklaştı.

ntv.com.tr 26.06.2020 - 14:43

Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 1
NTV.COM.TR - Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı.
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 2
CDC, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 3
Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 4
CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 5

YENİ 4 SEMPTOM

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 6

EN YAYGIN 11 BELİRTİ

Ateş
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 7
Öksürük
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 8
Nefes darlığı
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 9
Halsizlik
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 10
Kas ya da beden ağrısı
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 11
Baş ağrısı
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 12
Tat ve koku kaybı
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 13
Boğaz ağrısı
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 14
Tıkanıklık veya burun akıntısı
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 15
Mide bulantısı veya kusma
Corona virüste 4 yeni semptom (CDC'ye göre en yaygın 11 Covid-19 belirtileri) - 16
İshal

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