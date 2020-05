Corona virüste son durum: ABD'de can kaybı 90 bini aştı

SALGININ MERKEZİ NEW YORK Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 358 bin 99 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 134 kişi hayatını kaybetti.



New York'u 146 bin 389 vakayla New Jersey ve 92 bin 457 vakayla Illinois takip ediyor.



ABD'de şimdiye kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyonu bulurken, iyileşen hasta sayısı 340 bine yaklaştı.