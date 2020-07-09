Corona virüste son durum: İlk ölümün üzerinden altı ay geçti

Corona virüs salgınında can kaybı 552 bini aşarken vaka sayısı da 12 milyon 170 bin oldu. Covid-19 hastalığını yenenlerin sayısı da 7 milyon 70 bine yükseldi. ABD hem vaka hem can kaybı sayısında lider. Son 24 saatte Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi hayatını kaybetti. Corona nedeniyle ilk ölüm 9 Ocak 2020'de salgının merkezi olarak nitelendirilen Wuhan'da yaşandı. Aradan geçen altı ayda Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü. Sadece son bir ayda 135 bin kişi hayatını kaybetti.

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ntv.com.tr 09.07.2020 - 11:33

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor.



Covid-19'da günlük vaka sayılarında artış hızı halen yavaşlamadı. Worldometer sitesine göre son 24 saatte 213 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 12 milyon 170 binin üzerine çıktı.

Toplam can kaybı da 552 bini aşarken Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 70 milyon 70 bini geçti. Türkiye 187 bin iyileşen hasta sayısıyla dünya sıralamasında dokuzuncu sırada.

İLK ÖLÜMÜN ÜZERİNDEN ALTI AY GEÇTİ Corona virüs salgını ilk olarak Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıktı. Tarihler 9 Ocak 2020'yi gösterdiğinde Çinli yetkililer Covid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Bugün itibariyle ilk can kaybının üzerinden altı ay geçti.

Worldometer'ın rakamlarına göre 552 bin can kaybı yaşandı ve salgın halen yavaşlama evresine girmedi. 9 Ocak'tan 13 Mart 2020 tarihine kadar geçen iki aylık sürede dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 5 bin 428 olmuştu. Sadece 8 Temmuz 2020'de ölü sayısı 5 bin 518 oldu. Sadece son bir ayda 135 bin kişi hayatını kaybetti.

BREZİLYA'DA SON DURUM Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1223 kişi vefat etti.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1223 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 67 bin 964’e, vaka sayısı 44 bin 571 artarak 1 milyon 713 bin 160’a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 20 bin 901 olarak kayda geçti.



Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.



Salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisinde Covid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 32 BİN 796'YA YÜKSELDİ Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 782 artarak 32 bin 796'ya ulaştı.



Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 995 artışla 275 bin 3'e çıktı.



Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 167 bin 795 kişi iyileşti.

HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 21 BİN 129'A ÇIKTI Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 487 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 129'a yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 879 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 767 bin 296'ya çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 476 bin 378 kişi iyileşti.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.