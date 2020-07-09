Corona virüste son durum: İlk ölümün üzerinden altı ay geçti

ntv.com.tr 09.07.2020 - 11:33
Çin'de başlayan corona virüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor.
Covid-19'da günlük vaka sayılarında artış hızı halen yavaşlamadı. Worldometer sitesine göre son 24 saatte 213 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 12 milyon 170 binin üzerine çıktı.
Toplam can kaybı da 552 bini aşarken Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı da 70 milyon 70 bini geçti.
Türkiye 187 bin iyileşen hasta sayısıyla dünya sıralamasında dokuzuncu sırada.
Corona virüs salgını ilk olarak Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıktı.
Tarihler 9 Ocak 2020'yi gösterdiğinde Çinli yetkililer Covid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Bugün itibariyle ilk can kaybının üzerinden altı ay geçti.
Worldometer'ın rakamlarına göre 552 bin can kaybı yaşandı ve salgın halen yavaşlama evresine girmedi.
9 Ocak'tan 13 Mart 2020 tarihine kadar geçen iki aylık sürede dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 5 bin 428 olmuştu.
Sadece 8 Temmuz 2020'de ölü sayısı 5 bin 518 oldu.
Sadece son bir ayda 135 bin kişi hayatını kaybetti.