Corona virüsten iyileşenlerin üçte biri tekrar hastalanabilir

ntv.com.tr 22.04.2020 - 15:18
Çin’de yakın zamanda yapılan bir araştırmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık üçte birinin, onları tekrar hastalanmaktan koruyacak yeteri kadar antikor geliştiremediği öne sürüldü.
ABD ve Avrupa’daki birkaç ülke normal hayata dönüşün sağlanması için antikor testleri uygulamasına geçiyor. Ancak uzmanlar, dünya genelinde farklı antikor testlerinin kullanıldığını, birçoğunun özenle doğrulanmadığını ve antikorları doğru bir şekilde tanımlasalar bile, bağışıklık hücrelerinin ne gibi bir koruma sunduğunu henüz açıklamadı.