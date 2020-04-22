Corona virüsten iyileşenlerin üçte biri tekrar hastalanabilir

Çin’de yapılan araştırmada, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yüzde 30'unun, onları virüse tekrar yakalanmaktan koruyacak yeterli miktarda antikor geliştiremediği belirtildi. Bu durum, Covid-19'u yenenlerin yaklaşık üçte birinin hastalığa tekrar yakalanma konusunda daha savunmasız olduğunu gösteriyor.

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ntv.com.tr 22.04.2020 - 15:18

Çin’de yakın zamanda yapılan bir araştırmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık üçte birinin, onları tekrar hastalanmaktan koruyacak yeteri kadar antikor geliştiremediği öne sürüldü.

ABD ve Avrupa’daki birkaç ülke normal hayata dönüşün sağlanması için antikor testleri uygulamasına geçiyor. Ancak uzmanlar, dünya genelinde farklı antikor testlerinin kullanıldığını, birçoğunun özenle doğrulanmadığını ve antikorları doğru bir şekilde tanımlasalar bile, bağışıklık hücrelerinin ne gibi bir koruma sunduğunu henüz açıklamadı.

ANTİKORLAR HERKESTE FARKLI SEVİYELERDE BULUNUYOR Uzmanlar, bağışıklığın kişilerin sahip olduğu ya da olmadığı bir güç olmadığı her insanda çeşitli seviyelerde bulunduğunu vurguladı. İnsan vücudu bazı virüs veya bakterilerle karşılaştığında savunmak için çok güçlü antikorlar üretiyor, ancak üretim seviyesi kişiden kişiye değişiyor.







Araştırmacılar, birisinin kan plazmasındaki antikor konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa, gelecekte corona virüs ile yeniden karşılaştığında bağışıklık seviyesinin o kadar yüksek olacağını söyledi.







HASTALARIN YÜZDE 30'UNDA ANLAMLI DÜZEYDE BAĞIŞIKLIK GELİŞMEDİ Çin'de yer alan Fudan Üniversitesi araştırmacıları Covid-19 için pozitif test edilen ve iyileşen 175 Çinli insanın kan plazması (antikorların bulunduğu kan kısmı) üzerinde antikor testleri yaptılar. Hastaların yüzde 30’unun çok düşük antikor seviyesine sahip olduğunu ve yeniden corona virüse yakalanma olasıklarında anlamlı bir bağışıklığa sahip olmadıklarını keşfettiler.

Çalışmaya 15 ile 85 yaş arasında hastalar dahil edildi ve farklı yaşlardaki insanların ayrı antikor seviyelerine sahip olduğu görüldü.







"YAŞLILAR GENÇLERE GÖRE DAHA FAZLA ANTİKOR ÜRETTİ" Çalışmanın yazarları, “Yaşlı ve orta yaştaki hastaların plazma (antikor) titreleri genç hastalara göre önemli ölçüde daha yüksekti” ifadelerini kullandı.







Bununla birliktei araştırmacılar, 10 kişide çok düşük antikor seviyelerinin bulunduğunu ve testler ile tespit edilemediğini belirtti. Ancak, Covid-19’u yendikleri için antikor geliştirmiş oldukları tahmin ediliyor.







Çalışmada, hastalar enfekte olduktan sonra ortalama 10-15 gün içinde antikor geliştirdiler, bu da iki hafta içinde vücutlarının hastalıkla savaştığını ve buna karşı bir miktar bağışıklık geliştirdiğini düşündürdü. Fakat, bilim insanlarının test ettikleri hastaların yaklaşık yüzde 30'unda çok düşük antikor seviyeleri bulundu.







COVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ANTİKOR SEVİYESİ HENÜZ BİLİNMİYOR Uzmanlar, henüz yeniden Covid-19’a yakalanma ihtimaline karşı korunmak için gereken antikor seviyesi hakkında yeterli veriye sahip değiller.











"BİR KİŞİ NE KADAR AZ ANTİKOR ÜRETİYORSA O KADAR SAVUNMASIZ DURUMDA" Ancak, “bir kişi ne kadar az antikor üretiyorsa corona virüse karşı o kadar savunmasız durumdadır” demenin güvenli olduğunu bildirdiler.