Corona virüsten korunmak için evde temiz tutulması gereken yerler! (Dr. Öz anlattı)

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı ise 359'a çıktı. Virüsün hızını kesmede ise hijyen kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Mehmet Öz da corona virüsten korunmada etkili olabilecek hijyen kurallarıyla ilgili bir video paylaştı. Türkiye’de de evde her zamankinden fazla zaman geçirildiğine vurgu yapan Prof. Öz, özellikle ev hijyeninde dikkat edilmesi gereken noktalara işaret etti. İşte Dr. Öz’ün ev hijyeni için önerileri:

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ntv.com.tr 20.03.2020 - 12:30

1- Bulaşık süngeri: Her gün çamaşır suyunda bekletin, süngeri sık sık değiştirin.

2- Çamaşır, bulaşık makinesi: Çamaşır ve bulaşık makinenizi haftada bir kez, bir bardak çamaşır suyu ile boş yıkayın.



3- Lavabo ve klozetler: Her gün deterjan ile temizleyin.

4- Elektronik cihazlar: Bilgisayar, tablet, telefon, kumandaları temiz tutun. Bunları sık sık temiz bir bezle silin.



5- Kapı, dolap, pencere kolları: Günde iki kez temiz bir dezenfektan bezle silin.

6-Araba: Dışarı çıkmanız gerekiyorsa aracınızın direksiyonunu, vites kolunu, kapı kolunu, pencere düğmelerini silin.



7- Kolonya: Arabanızda, çantanızda ve bulunduğunuz her yerde 60 derece ve üzeri kolonya bulundurun.

8- Çanta ve cüzden: Çantanızı, cüzdanınızı her gün düzenli olarak silin.

9- Kağıt para: Virüsün kağıt parada yaşama süresinin uzun olduğu gösterildi. O yüzden kredi kartı kullanmaya çalışın ve kredi kartınızı her gün silin.