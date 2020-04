Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 7 Nisan'da hastaneye başvuran ve yapılan testler sonucunda corona virüs testi pozitif çıkan Havahan Karadeniz, bir haftada hastalığı yenerek taburcu edildi. Havahan Karadeniz, 107 yaşında yakalandığı Kovid-19'a karşı verdiği savaşla, "dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri" olarak da tarihe geçti. Karadeniz, şimdi ise doktorlarının belirlediği 14 günlük karantina süresini evinde tamamlıyor. Evinde tek başına bu riskli süreci atlatmaya çalışan Karadeniz ile bir süre önce Kovid-19 tadavisi gören torunu Ender Çırağ sosyal mesafeyi de gözetip, her türlü tedbiri alarak ilgileniyor.

HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ Sabahları erkenden uyanan, her gün 5 vakit namazını kılan Karadeniz, her Malatyalı gibi kayısıyı çok seviyor. Her gün Türk kahvesi içiyor, kahvaltıda tereyağ, kaymak, bal, süt tüketiyor. Yoğurtla karıştırılmış haşlanmış buğday ise favori yiyeceklerinin başında geliyor.



Kolesterol ve şeker rahatsızlığı olmayan Karadeniz, tatlı ve meyve tüketmeyi de çok seviyor. Bu yaşına kadar hiç ameliyat geçirmeyen Karadeniz, 107 yaşında olmasına rağmen çok iyi bir hafızaya sahip.