Corona virüsün yüzde 80 ölümcül olan hibrit bir mutasyonu üretildi

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Covid-19’un bir ABD laboratuvarından sızmış olabileceğini iddia etti. Pandeminin kökenlerine ilişkin iki yıllık bir soruşturmanın sonuçlarını yayınlayan derginin gerçeği ortaya çıkarmakla görevli ekibi, corona virüsün Amerika'da ortaya çıkmış olabileceğinin 'makul' olduğunu belirtti.