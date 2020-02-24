Corona virüsünde ölenlerin sayısı 2 bin 619'a yükseldi (İran'da 50 ölü iddiası)

Anadolu Ajansı 24.02.2020 - 12:05 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 12:07
Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı.
İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre ise, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.
Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
Çin'de toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 619'a çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.
Çin ayrıca corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.
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