Corona virüsünde ölenlerin sayısı 2 bin 619'a yükseldi (İran'da 50 ölü iddiası)

Çin'de toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 619'a çıkarken, kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.

Çin ayrıca corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.