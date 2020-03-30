'Corona'da hızlı testler güvenli mi? (Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı)

BİR UYARI: Bilimle filmi uzmanla azmanı karıştırmayın

Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Önüne "bilim adamı”nı anımsatan bir unvanı veya "uzman" sözcüğünü ekleyen herkes TV'lerde birbirinin zıddı, teşvik eden değil teşhir eden, sakinleştiren değil korkutan farklı mı farklı şeyler söylüyor. Neticede olan saf ve temiz Ayşe teyzelere, Ahmet amcalara, yani "Evde kal" çağrısına uyup ne yapacağını öğrenmeye çalışan vatandaşa oluyor...

Tavsiyem şu: Devir yalnızca "koronavirüs belasından korunma" değil, biraz da "azmanla uzmanı, filmci ile bilimci"yi ayırma devridir... Aman dikkat!

BİR ALKIŞ: Aslanım veterinerler

"Cihazlarımız insanların tedavisinde de kullanılabiliyor, biz de göreve hazırız!” deyip kolları sıvayan, veteriner hekimlerine “Elinizdeki yoğun bakım ekipmanlarını' acilen listeleyerek meslek odamıza bildirin!" çağırısı yapan Ankara Veterinerler Odası'nı ayakta alkışlıyoruz.